Создание Старочеркасского парка под Ростовом завершится в 2020 г

Донской губернатор осмотрел новое место за территорией Даниловского бастиона, предложенное под возведение фондохранилища. Строительство объекта начнется после выполнения проектных работ, получения повторного заключения госэкспертизы и конкурса. Проблем с подключением к инфраструктуре возникнуть не должно, так как рядом с новой площадкой проходят инженерные коммуникации. Работы также планируют закончить в 2020 году.