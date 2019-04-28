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Создание Старочеркасского парка под Ростовом завершится в 2020 г

28 апреля 2019, 09:14
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев потребовал ускорить создание Старочеркасского парка, сообщили в правительстве региона.

Напомним, на въезде в станицу Старочеркасская разбиты две парковые территории — на 4 и 6 гектаров. Между ними сделают концертную площадку на пять тысяч зрителей.

В парковой зоне сделали столы, скамейки, освещение, установили системы автополива. Сейчас проходит обустройство зон питания.

До конца года должны появиться детские и спортплощадки, указатели и инсталляции. Глава региона указал на ряд недочетов, которые надо устранить в кратчайшие сроки.

«Никогда за последние 100 лет столько денег в станицу не вкладывалось. Ни одной копейки больше добавлено не будет. Завершить строительство надо в 2020 году», — пояснил Голубев.

Донской губернатор осмотрел новое место за территорией Даниловского бастиона, предложенное под возведение фондохранилища. Строительство объекта начнется после выполнения проектных работ, получения повторного заключения госэкспертизы и конкурса. Проблем с подключением к инфраструктуре возникнуть не должно, так как рядом с новой площадкой проходят инженерные коммуникации. Работы также планируют закончить в 2020 году.

Василий Голубев ждет предложений по обновлению покрытия Соборной площади в Старочеркасской, сказано в сообщении.

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