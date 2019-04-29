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Легковушка сгорела, врезавшись в столб в Ростовской области

29 апреля 2019, 15:04
Фото: vk.com/rostovnadonu
Легковой автомобиль полностью сгорел в результате аварии в Аксайском районе Ростовской области, снимки и видео с места происшествия опубликованы в соцсети.

Происшествие было зафиксировано в Аксайском районе вблизи торгового центра «Мега».

По словам очевидцев водитель легковушки не справился с управлением и машина влетела в столб. От удара произошло возгорание, к тушению автомобиля привлекались сотрудники МЧС. В результате машина полностью сгорела. По словам очевидцев, водитель и пассажир успели выбраться из автомобиля, в результате происшествия никто не пострадал.

Ростовчане осудили водителя сгоревшего авто. «На днях видел этих ребят. Гоняют с нарушениями как ненормальные, а результат на кадрах!», — написал один из комментаторов. «Жесть так ездить. Самое страшное, что таких водил жизнь ничему не учит. Купит новую и будет тоже самое делать», — поделился своим мнением еще один подписчик паблика.

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#Новости#Анна Петрова#Происшествия
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