Легковушка сгорела, врезавшись в столб в Ростовской области

Ростовчане осудили водителя сгоревшего авто. «На днях видел этих ребят. Гоняют с нарушениями как ненормальные, а результат на кадрах!», — написал один из комментаторов. «Жесть так ездить. Самое страшное, что таких водил жизнь ничему не учит. Купит новую и будет тоже самое делать», — поделился своим мнением еще один подписчик паблика.