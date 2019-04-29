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На судостроительном заводе Усть-Донецка Ростовской области ввели наблюдение

29 апреля 2019, 17:23
Фото: ООО "Усть-Донецкий ССРЗ"
Процедура банкротства началась на Усть-Донецком судостроительно-судоремонтном заводе, говорится в материалах Арбитражного суда.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Федеральной налоговой службы к ООО «Усть-Донецкий судостроительно-судоремонтный завод». Ведомство требовало начать в отношении предприятия процедуру банкротства из-за долга по налогам и платежам в размере почти 38 миллионов рублей.

«Признать требования Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области обоснованными. Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью «УСТЬДОНЕЦКИЙ ССРЗ» процедуру, применяемую в деле о банкротстве – наблюдение», - говорится в постановлении суда, вынесенном 26 апреля.

Временным управляющим завода назначен Станислав Федоренко.

Усть-Донецкий судостроительно-судоремонтный завод находится в финансовом кризисе. Долги предприятия только по исполнительным производствам превышают 126 миллионов рублей. Кредиторская задолженность компании в 2017 году была свыше 632 миллионов рублей. Предприятие завершило 2017 год с чистым убытком в 20,1 миллиона рублей.

Владельцем 100% предприятия является предприниматель Александр Савилов.

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