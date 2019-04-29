На судостроительном заводе Усть-Донецка Ростовской области ввели наблюдение

Усть-Донецкий судостроительно-судоремонтный завод находится в финансовом кризисе. Долги предприятия только по исполнительным производствам превышают 126 миллионов рублей. Кредиторская задолженность компании в 2017 году была свыше 632 миллионов рублей. Предприятие завершило 2017 год с чистым убытком в 20,1 миллиона рублей.