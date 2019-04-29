На трассе под Екатеринбургом застрял автобус с детьми

При этом, дети находились в автобусе без еды и воды. Они плакали и звонили родителям.Так, пишет газета «Известия», по словам матери одного из школьников, дети уехали в Невьянск в 9 утра, возвращались в 14:00. К настоящему времени они также еще стоят в пробке, недалеко от Таватуя.
Отмечается, что позднее руководитель поисково-спасательного отряда «Прорыв» Наталия Лис подчеркнула ложный характер информации о застрявшем автобусе. Она добавила, что к их приезду выяснилось, что как такового автобуса вообще не было. По словам сотрудников ГИБДД, автобус был, однако уехал еще в 12 часов дня.