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На трассе под Екатеринбургом застрял автобус с детьми

29 апреля 2019, 12:06
Фото: pixabay.com
На трассе под Екатеринбургом около десяти часов простоял автобус с первоклассниками, который возвращался с экскурсии.

При этом, дети находились в автобусе без еды и воды. Они плакали и звонили родителям.Так, пишет газета «Известия», по словам матери одного из школьников, дети уехали в Невьянск в 9 утра, возвращались в 14:00. К настоящему времени они также еще стоят в пробке, недалеко от Таватуя.

Отмечается, что позднее руководитель поисково-спасательного отряда «Прорыв» Наталия Лис подчеркнула ложный характер информации о застрявшем автобусе. Она добавила, что к их приезду выяснилось, что как такового автобуса вообще не было. По словам сотрудников ГИБДД, автобус был, однако уехал еще в 12 часов дня.

#Новости#Происшествия
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