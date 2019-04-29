Певица МакSим попала в ДТП

Так, пишет газета «Известия», у автомобиля, в салоне которого она находилась, в ходе движения лопнуло колесо, в результате чего машину занесло, и она оказалась в кювете.
По словам певицы, она была пристегнута, но ударилась головой и потеряла сознание. В сознание артистка пришла быстро, боли не ощущала. В клинике у пострадавшей были выявлены множественные ушибы и гематомы, спровоцировавшие у певицы воспалительный процесс и высокую температуру. Артистка пробудет под наблюдением медиков до мая.
Отмечается, что Абросимова попала в аварию 23 апреля по дороге в аэропорт, когда она торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа «Абонент недоступен».