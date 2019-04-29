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Просрочка по ипотеке в Ростовской области оказалась выше среднероссийской

29 апреля 2019, 08:47
Фото: yanalya / freepik.com
Ростовская область по доле просроченных ипотечных кредитов вошла в пятерку регионов-лидеров, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Доля просроченных жилищных кредитов в Ростовской области составляет около 1,7%. Это третий показатель среди регионов России. Такая же доля просрочки по состоянию на 1 апреля по ипотеке регистрируется в Самарской, Кемеровской, Воронежской областях, Пермском и Краснодарском краях.

На втором месте этого антирейтинга находятся соседний Ставропольский край, где просрочено 1,8% ипотеки, а также Якутия и Волгоградская область. На первом месте – Челябинская и Саратовская области и Красноярский край. В этих регионах не выплачиваются вовремя 2,1% жилищных займов.

Среднероссийский показатель просрочки по ипотеке – 1,5%, он остался практически неизменным по сравнению с прошлом годом. Аналитики отмечают, что ипотечное кредитование – одно из самых надежных для банков, поскольку заемщики стараются не пропускать выплаты, и доля плохих кредитов в этом сегменте всегда минимальная.

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#Новости#Наиль Байназаров#Экономика
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