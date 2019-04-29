Просрочка по ипотеке в Ростовской области оказалась выше среднероссийской

Доля просроченных жилищных кредитов в Ростовской области составляет около 1,7%. Это третий показатель среди регионов России. Такая же доля просрочки по состоянию на 1 апреля по ипотеке регистрируется в Самарской, Кемеровской, Воронежской областях, Пермском и Краснодарском краях.
На втором месте этого антирейтинга находятся соседний Ставропольский край, где просрочено 1,8% ипотеки, а также Якутия и Волгоградская область. На первом месте – Челябинская и Саратовская области и Красноярский край. В этих регионах не выплачиваются вовремя 2,1% жилищных займов.
Среднероссийский показатель просрочки по ипотеке – 1,5%, он остался практически неизменным по сравнению с прошлом годом. Аналитики отмечают, что ипотечное кредитование – одно из самых надежных для банков, поскольку заемщики стараются не пропускать выплаты, и доля плохих кредитов в этом сегменте всегда минимальная.