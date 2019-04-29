Просрочка по ипотеке в Ростовской области оказалась выше среднероссийской

На втором месте этого антирейтинга находятся соседний Ставропольский край, где просрочено 1,8% ипотеки, а также Якутия и Волгоградская область. На первом месте – Челябинская и Саратовская области и Красноярский край. В этих регионах не выплачиваются вовремя 2,1% жилищных займов.