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Posted 29 апреля 2019, 17:48

Published 29 апреля 2019, 17:48

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Упавшая с лестницы торгового центра ростовчанка отсудила компенсацию

29 апреля 2019, 17:48
Жительница Ростова-на-Дону смогла отсудить компенсацию после падения со скользкой лестницы торгового центра, пишет Ростовской областной суд.

В январе 2018 года женщина выходила из здания ТЦ «Восход» на улице Еременко. Она поскользнулась на ступенях, ударилась спиной и съехала вниз.

Владелец здания и арендатор «Апекс Плюс» отказались возмещать вред здоровью. Тогда пострадавшая обратилась в суд.

«Суд установил, что не проводилась работа по очистке лестницы от наледи. Это привело к падению», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с собственника взыскали почти 167 тысяч рублей. Он попытался обжаловать решение, но оно осталось в силе.

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