Жителя Кубани осудили на 20 лет за изнасилование и убийство племянницы

Posted 29 апреля 2019, 14:47
Published 29 апреля 2019, 14:47
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
«В мае 2017 года он проследовал за 12-летней племянницей, которая пошла к реке Псебепс, и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера», - говорится в сообщении ведомства.
После этого мужчина с целью сокрытия совершенного преступления ударом кулака в голову повалил девочку на землю, до потери сознания придушил ремешком от сумки и столкнул в реку. Преступник удерживал ребенка под водой, пока девочка не утонула.
Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
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