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Posted 29 апреля 2019, 14:47

Published 29 апреля 2019, 14:47

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Жителя Кубани осудили на 20 лет за изнасилование и убийство племянницы

29 апреля 2019, 14:47
В Крымском районе мужчину осудили на 20 лет лишения свободы за изнасилование и убийство несовершеннолетней племянницы, сообщило СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«В мае 2017 года он проследовал за 12-летней племянницей, которая пошла к реке Псебепс, и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера», - говорится в сообщении ведомства.

После этого мужчина с целью сокрытия совершенного преступления ударом кулака в голову повалил девочку на землю, до потери сознания придушил ремешком от сумки и столкнул в реку. Преступник удерживал ребенка под водой, пока девочка не утонула.

Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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