Директора филиала вуза на Кубани уличили во взяточничестве на 100 млн руб

Используя свое положение, женщина вовлекла в преступную деятельность технических секретарей вуза, которые находились у нее в подчинении. Секретари предлагали абитуриентам зачисление задним числом и без сдачи вступительных испытаний за определенную плату. Деньги преступницы получали лично или переводом на банковскую карту.
Кроме того, директор филиала заставляла своих подчиненных оформлять и выдавать дипломы об окончании вуза студентам, поступившим за деньги.
При обыске в филиале и по месту жительства сотрудниц обнаружили в общей сложности 100 миллионов рублей, происхождения которых женщины объяснить не смогли.
Отмечается, что всем фигурантам предъявили обвинение.