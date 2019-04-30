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Директора филиала вуза на Кубани уличили во взяточничестве на 100 млн руб

30 апреля 2019, 13:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Белореченске директора филиала Адыгейского госуниверситета и ее подчиненных уличили во взяточничестве на общую сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщило СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Используя свое положение, женщина вовлекла в преступную деятельность технических секретарей вуза, которые находились у нее в подчинении. Секретари предлагали абитуриентам зачисление задним числом и без сдачи вступительных испытаний за определенную плату. Деньги преступницы получали лично или переводом на банковскую карту.

Кроме того, директор филиала заставляла своих подчиненных оформлять и выдавать дипломы об окончании вуза студентам, поступившим за деньги.

При обыске в филиале и по месту жительства сотрудниц обнаружили в общей сложности 100 миллионов рублей, происхождения которых женщины объяснить не смогли.

Отмечается, что всем фигурантам предъявили обвинение.

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