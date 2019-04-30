Директора филиала вуза на Кубани уличили во взяточничестве на 100 млн руб

Используя свое положение, женщина вовлекла в преступную деятельность технических секретарей вуза, которые находились у нее в подчинении. Секретари предлагали абитуриентам зачисление задним числом и без сдачи вступительных испытаний за определенную плату. Деньги преступницы получали лично или переводом на банковскую карту.