Обслуживание юрлиц начало отделение Альфа-Банка на Буденновском в Ростове

Предпринимателям и представителям малого бизнеса доступны расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, разнообразные кредитные программы, лизинг, карты «Альфа-Cash», предоставляющая доступ в круглосуточном режиме к возможности работы с наличными, а также другие финансовые услуги. Кроме того, сотрудники Альфа-Банка могут помочь выбрать программу кредитования, проконсультировать по вопросам создания нового бизнеса, бухгалтерии, управленческого и налогового учета.
В отделении были установлены банкоматы, оснащенные системой для самоинкасации, что в значительной степени упрощает передачу выручки в банк. Устройствами можно воспользоваться 24 часа в сутки в зоне самообслуживания.
Обратиться в отделение банка для решения своих вопросов юридические лица могут в будние дни с 9.30 до 17.30 (мск).
Отделение Альфа-Банка на проспекте Буденновский уже на протяжении 12 лет оказывает финансовые услуги населению, предлагая широкий спектр высокотехнологичных продуктов. Ростовчане имеют возможность открыть вклад, оформить кредит, обменять валюту, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам.