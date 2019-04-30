rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обслуживание юрлиц начало отделение Альфа-Банка на Буденновском в Ростове

30 апреля 2019, 12:38
Фото: пресс-служба Альфа Банк
Дополнительный офис «Империал» на базе отделения Альфа-Банка, расположенного на проспекте Буденновский, 42, приступил к обслуживанию юрлиц, говорится в сообщении кредитно-финансовой организации.

Предпринимателям и представителям малого бизнеса доступны расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, разнообразные кредитные программы, лизинг, карты «Альфа-Cash», предоставляющая доступ в круглосуточном режиме к возможности работы с наличными, а также другие финансовые услуги. Кроме того, сотрудники Альфа-Банка могут помочь выбрать программу кредитования, проконсультировать по вопросам создания нового бизнеса, бухгалтерии, управленческого и налогового учета.

В отделении были установлены банкоматы, оснащенные системой для самоинкасации, что в значительной степени упрощает передачу выручки в банк. Устройствами можно воспользоваться 24 часа в сутки в зоне самообслуживания.

Обратиться в отделение банка для решения своих вопросов юридические лица могут в будние дни с 9.30 до 17.30 (мск).

Отделение Альфа-Банка на проспекте Буденновский уже на протяжении 12 лет оказывает финансовые услуги населению, предлагая широкий спектр высокотехнологичных продуктов. Ростовчане имеют возможность открыть вклад, оформить кредит, обменять валюту, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам.

Материалы по теме
Рейтинг кредитоспособности Альфа-Банка был повышен «BB+/В» по версии S&PСергей Шевченко назначен членом правления Альфа-Банка
#Новости#Анна Петрова#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58