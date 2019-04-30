Обслуживание юрлиц начало отделение Альфа-Банка на Буденновском в Ростове

Предпринимателям и представителям малого бизнеса доступны расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, разнообразные кредитные программы, лизинг, карты «Альфа-Cash», предоставляющая доступ в круглосуточном режиме к возможности работы с наличными, а также другие финансовые услуги. Кроме того, сотрудники Альфа-Банка могут помочь выбрать программу кредитования, проконсультировать по вопросам создания нового бизнеса, бухгалтерии, управленческого и налогового учета.