Регоператор рассказал жителям Ростовской области о тарифах и вывозе ТКО

Если в квитанциях была обнаружены некорректные данные, необходимо обратиться в абонентские отделы регионального оператора и написать соответствующее заявление. Кроме того, у населения есть возможность обратиться к менеджерам мобильных групп. Для этого при себе нужно иметь копию документа, удостоверяющего личность либо доверенность с копией паспорта уполномоченного, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект (выписка из ЕГРП).