Регоператор рассказал жителям Ростовской области о тарифах и вывозе ТКО

Так у жителей области нередко возникают вопросы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов. Регоператор ответил на самые частые из них.
Как узнать свои тарифы и нормативы за вывоз ТКО?
Для каждого отходоперерабатывающего комплекса в регионе имеется свой тариф. Так, в зоне деятельности Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) тариф составляет 446,84 рубля за 1 кубический метр ТКО. В зоне деятельности Морозовского МЭОКа — 574,03 рубля за 1 кубический метр, на территории обслуживания Сальского МЭОКа — 535,90 рубля за 1 кубометр, а в зоне Волгодонского МЭОКа — 544,50 рубля за 1 кубометр. Тарифы на вывоз ТКО устанавливает Региональная служба по тарифам.
Для того, чтобы узнать свой норматив накопления, необходимо зайти на сайт: http://pravo.donland.ru/doc/view/id/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_19022018_8204/)
Положены ли льготы за вывоз ТКО?
Поскольку, с начала 2019 года вывоз ТКО был включен в перечень коммунальных услуг, право на льготы получили многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также другие граждане, относящиеся к категории льготников.
Что делать, квитанции по вывозу ТКО не приходят, либо в них есть ошибка?
Если в квитанциях была обнаружены некорректные данные, необходимо обратиться в абонентские отделы регионального оператора и написать соответствующее заявление. Кроме того, у населения есть возможность обратиться к менеджерам мобильных групп. Для этого при себе нужно иметь копию документа, удостоверяющего личность либо доверенность с копией паспорта уполномоченного, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект (выписка из ЕГРП).
Как оплатить услуги по обращению ТКО?
Сделать это можно во всех отделениях Сбербанка и Почты России, а также в кассе центрального офиса регионального оператора в Ростове, который расположен на проспекте Соколова, 84. Комиссия за оплату не взимается.
Почему в квитанции появилась графа «долг», если за предыдущий период уже все оплачено?
Новые данные могут не попасть в квитанцию, если они были внесены абонентами после 10 числа.