«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» и вышел в финал чемпионата России

Матч с командой «Звезда» состоялся в Ростове. Первыми счет открыли ростовчанки, забив семиметровый бросок. После этого гости получили два удаления за нарушения.
«Ростов-Дон» завладел преимуществом и к 13-й минуте счет был 9:0. Тренер «Звезды» взял тайм-аут, после чего команда смогла забить.
На перерыв команды ушла со счетом 16:9 в пользу ростовчанок. В результате они победили и во всем матче со счетом 30:24.
До этого команды встречались 26 апреля и тогда «Ростов-Дон» выиграл со счетом 22:32. Второй финалист чемпионата станет известен в среду.