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«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» и вышел в финал чемпионата России

30 апреля 2019, 18:48
Фото: rostovhandball.ru
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» во вторник пробился в финал чемпионата России, сообщается на сайте команды.

Матч с командой «Звезда» состоялся в Ростове. Первыми счет открыли ростовчанки, забив семиметровый бросок. После этого гости получили два удаления за нарушения.

«Ростов-Дон» завладел преимуществом и к 13-й минуте счет был 9:0. Тренер «Звезды» взял тайм-аут, после чего команда смогла забить.

На перерыв команды ушла со счетом 16:9 в пользу ростовчанок. В результате они победили и во всем матче со счетом 30:24.

До этого команды встречались 26 апреля и тогда «Ростов-Дон» выиграл со счетом 22:32. Второй финалист чемпионата станет известен в среду.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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