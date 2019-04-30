Скаковой сезон откроется на Ростовском ипподроме 12 мая

12 мая 2019 года в 12.00 мск на Ростовском ипподроме состоится открытие 117 скакового сезона. Будут разыграны призы: "Открытия", "Вступительные" и приз «Победы».
Программа дня будет представлена выступлением казаков, которые продемонстрируют уникальные трюки джигитовки, амазонок с элементами выездки, пройдут показательные выступления конкуристов, и, самое главное, в день открытия будет проводиться самая захватывающая и азартная скачка с препятствиями – стипль-чез.
Гостей ипподрома будет развлекать казачий ансамбль «Надежда».
Добро пожаловать в удивительную атмосферу знаменитого ипподрома, где можно прекрасно провести часы досуга и насладиться праздником спорта, красоты и весны!