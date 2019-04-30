Скаковой сезон откроется на Ростовском ипподроме 12 мая

Программа дня будет представлена выступлением казаков, которые продемонстрируют уникальные трюки джигитовки, амазонок с элементами выездки, пройдут показательные выступления конкуристов, и, самое главное, в день открытия будет проводиться самая захватывающая и азартная скачка с препятствиями – стипль-чез.