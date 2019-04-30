Телефон в подошве кроссовок пытались передать в СИЗО Ростова

Передачу принес житель Волгодонска, кроме телефона в подошве находились наушники.
В этот же день в исправительную колонию №10 в Ростове перекинули сверток с пятью телефонами внутри.
Двумя днями раньше в ростовский же СИЗО-1 прислали конфеты с 25 сим-картами внутри. А 29 апреля в этот же следственный изолятор передали конфеты, среди которых обнаружили три полимерных пакета с порошкообразным веществом, предположительно, наркотиком.
Отмечается, что наркотическое вещество передали полиции, по остальным фактам проводят проверки.