Телефон в подошве кроссовок пытались передать в СИЗО Ростова

Двумя днями раньше в ростовский же СИЗО-1 прислали конфеты с 25 сим-картами внутри. А 29 апреля в этот же следственный изолятор передали конфеты, среди которых обнаружили три полимерных пакета с порошкообразным веществом, предположительно, наркотиком.