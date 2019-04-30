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Телефон в подошве кроссовок пытались передать в СИЗО Ростова

30 апреля 2019, 08:59
Фото: pexels.com
Мобильный телефон в подошве кроссовок пытались передать в следственный изолятор №5 В Ростове-на-Дону, сообщило региональное ГУФСИН.

Передачу принес житель Волгодонска, кроме телефона в подошве находились наушники.

В этот же день в исправительную колонию №10 в Ростове перекинули сверток с пятью телефонами внутри.

Двумя днями раньше в ростовский же СИЗО-1 прислали конфеты с 25 сим-картами внутри. А 29 апреля в этот же следственный изолятор передали конфеты, среди которых обнаружили три полимерных пакета с порошкообразным веществом, предположительно, наркотиком.

Отмечается, что наркотическое вещество передали полиции, по остальным фактам проводят проверки.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Происшествия
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