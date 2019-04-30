Трюкачи на мотоциклах выступят перед ростовчанами 1 мая

Сам праздник продлится с 09.00 мск до 18.00. Весь день будут выступать спортивные и творческие коллективы. Предусмотрены площадки современного пятиборья, силового экстрима, для соревнований по езде на беговелах, роуп-скиппингу и сдаче нормативов ГТО.