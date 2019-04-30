Трюкачи на мотоциклах выступят перед ростовчанами 1 мая

На Театральной площади состоится фестиваль спорта. Он начнется с легкоатлетической эстафеты, которая пройдет в городе 95-й раз. Старт назначен на Нольной улице, ростовчане пробегут по центру города до Театральной площади.
Сам праздник продлится с 09.00 мск до 18.00. Весь день будут выступать спортивные и творческие коллективы. Предусмотрены площадки современного пятиборья, силового экстрима, для соревнований по езде на беговелах, роуп-скиппингу и сдаче нормативов ГТО.
Здесь состоится фестиваль «Экстрим-стихия», на котором представят все экстремальные виды спорта. Для горожан выступят воркаутеры, роллеры и BMX-еры.
Праздник завершится шоу мотофристайлеров, программа состоит из 3 блоков по 10-15 минут каждый. Мотоциклисты будут совершать прыжки на трамплине», — сказано в сообщении.
Отмечается, что экстремалы будут прыгать в высоту на 10-12 метров и в это время показывать трюки.