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Более 10 тысяч ростовчан приняли участие в шествии профсоюзов в Ростове

1 мая 2019, 08:39
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону 1 мая в традиционном шествии профсоюзов приняли участие около десяти тысяч человек, сообщил с места событий корреспондент RostovGazeta.

Колонны трудящихся Ростова-на-Дону выстроились возле ДГТУ на площади Гагарина и двинулись в 10.00 в сторону Дома Профсоюзов. По предварительным данным, в Первомайском шествии участвовали более десяти тысяч человек.

«Сам вспоминаю и воспринимаю этот праздник с самого раннего детства, когда все собирались в праздничную колонну. На торжественное шествие все приходят от сердца, от души, собираются семьями и коллективами. Праздник Весны и Труда сохраняется и развивается — это очень хорошо», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что поздравит сегодня династия Дона.

«Вручим звания и награды династиям, которые много лет посвятили народному творчеству. У нас Год народного творчества. Буду сегодня рядом с друзьями, это тоже традиция, которую надо сохранить», — добавил Голубев.

В полдень на Театральной площади состоится чествование работников культуры и трудовых династий.

#Новости#Эксклюзив#Общество
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