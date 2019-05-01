Более 10 тысяч ростовчан приняли участие в шествии профсоюзов в Ростове

Колонны трудящихся Ростова-на-Дону выстроились возле ДГТУ на площади Гагарина и двинулись в 10.00 в сторону Дома Профсоюзов. По предварительным данным, в Первомайском шествии участвовали более десяти тысяч человек.
«Сам вспоминаю и воспринимаю этот праздник с самого раннего детства, когда все собирались в праздничную колонну. На торжественное шествие все приходят от сердца, от души, собираются семьями и коллективами. Праздник Весны и Труда сохраняется и развивается — это очень хорошо», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона отметил, что поздравит сегодня династия Дона.
«Вручим звания и награды династиям, которые много лет посвятили народному творчеству. У нас Год народного творчества. Буду сегодня рядом с друзьями, это тоже традиция, которую надо сохранить», — добавил Голубев.
В полдень на Театральной площади состоится чествование работников культуры и трудовых династий.