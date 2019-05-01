Более 10 тысяч ростовчан приняли участие в шествии профсоюзов в Ростове

«Сам вспоминаю и воспринимаю этот праздник с самого раннего детства, когда все собирались в праздничную колонну. На торжественное шествие все приходят от сердца, от души, собираются семьями и коллективами. Праздник Весны и Труда сохраняется и развивается — это очень хорошо», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.