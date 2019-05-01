Мусороперерабатывающий завод в Ростовской области не повлияет на экологию

Все началось в марте, когда компания «Донэкопром» опубликовала в местной газете объявление о проведении публичных слушаний по проекту строительства завода. Директор компании Дмитрий Афонин также выступил с большим интервью, в котором подробно разъяснил, чем будет заниматься предприятие. По словам Афонина, завод не будет копить бытовые отходы, сжигать мусор или строить полигон. Предприятие специализироуется на переработке исключительно промышленных отходов – пластика, загрязненных грунтов, бумаги, резины, строительного мусора. Все эти материалы не разлагаются и не влияют на экологию при надлежащем обращении.