Мусороперерабатывающий завод в Ростовской области не повлияет на экологию

В станице Кировской Кагальницкого района Ростовской области несколько недель зреет недовольство планами по строительству мусороперерабатывающего завода. Местные активисты планомерно настраивают жителей против проекта, который даже еще не утвержден.
Все началось в марте, когда компания «Донэкопром» опубликовала в местной газете объявление о проведении публичных слушаний по проекту строительства завода. Директор компании Дмитрий Афонин также выступил с большим интервью, в котором подробно разъяснил, чем будет заниматься предприятие. По словам Афонина, завод не будет копить бытовые отходы, сжигать мусор или строить полигон. Предприятие специализироуется на переработке исключительно промышленных отходов – пластика, загрязненных грунтов, бумаги, резины, строительного мусора. Все эти материалы не разлагаются и не влияют на экологию при надлежащем обращении.
Тем не менее, сразу после публикации интервью противники проекта стали распространять дезинформацию о том, что мусороперерабатывающий завод будет загрязнять воздух, а полигон для отходов (строительство которого на самом деле не планируется) станет источником распространения болезней.
Активисты протеста хорошо финансируются. Они печатают и распространяют тысячи листовок, вывешивают и клеят плакаты по всей станице. По самым скромным подсчетам протестная активность обошлась заказчикам в 200-300 тысяч рублей.
Директор ООО «Донэкопром» Дмитрий Афонин разъясняет, что компания, напротив, будет способствовать снижению экологической нагрузки на регион, внедрять цивилизованные стандарты переработки мусора. Кроме того, предприятие решает и социальные задачи: на заводе смогут трудоустроиться до 50 человек, компания будет платить налоги в местный бюджет.
«Если верить утверждениям активистов, то мы просто строим полигон для захоронения мусора. Но это же полный абсурд. Большую часть отходов мы закупаем у промышленных предприятий. Какой смысл платить за пластик, отработанные масла, металлосодержащие отходы, чтобы их потом закапывать? В чем тогда будет наша выгода?», - говорит Афонин.
Глава администрации Кагальницкого района Игорь Грибов заявил, что планы по строительству перерабатывающего завода будут обсуждаться публично на слушаниях 7 мая. Проект будет полностью соответствовать законодательству и строгим экологическим нормам.
«Никто не принимает решений за спинами людей. Никто не преступит нормы закона. Никое предприятие не будет построено, пока проект не пройдет строжайшую экологическую и техническую экспертизу, которую осуществляют федеральные ведомства. Власти района действуют в строгом соответствии с законом», - сказал Игорь Грибов.