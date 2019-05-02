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Парковый сезон открылся в Ростове

2 мая 2019, 08:27
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в среду состоялось открытие весенне-летнего паркового сезона, сообщили в городской администрации.

В этот день в парках прошли мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. В парке имени Максима Горького организовали концертную программу, также была предусмотрена интерактивная конкурсная программа со зрителями.

На Центральной аллее состоялись творческие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. В парке «Левобережный» организовали культурно-спортивный праздник, здесь собрались около пяти тысяч горожан.

Отмечается, что занимательные мастер-классы проводились в парках имени Вити Черевичкина и имени Октября. В парке имени Плевен открыли новую концертную площадку, расположенную возле здания дельфинария.

Первый Фестиваль тюльпанов состоялся в парке Октябрьской революции.

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