Парковый сезон открылся в Ростове

В этот день в парках прошли мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. В парке имени Максима Горького организовали концертную программу, также была предусмотрена интерактивная конкурсная программа со зрителями.
На Центральной аллее состоялись творческие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. В парке «Левобережный» организовали культурно-спортивный праздник, здесь собрались около пяти тысяч горожан.
Отмечается, что занимательные мастер-классы проводились в парках имени Вити Черевичкина и имени Октября. В парке имени Плевен открыли новую концертную площадку, расположенную возле здания дельфинария.
Первый Фестиваль тюльпанов состоялся в парке Октябрьской революции.