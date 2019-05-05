Автоледи устроила ДТП с тремя пострадавшими под Ростовом

ДТП произошло в 18.35 на нулевом километре автодороги «Ростов-Волгодонск». По предварительным данным, 49-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» при повороте не убедилась в безопасности и совершила столкновение со встречным автомобилем «Лада Веста». За рулем второй «Лады» находился 57-летний мужчина.