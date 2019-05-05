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Автоледи устроила ДТП с тремя пострадавшими под Ростовом

5 мая 2019, 17:36
Фото: Ростов Главный - новости Ростов
На автодороге «Ростов-Волгодонск» в воскресенье вечером произошло столкновение двух легковушек, в аварии пострадали три человека, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 18.35 на нулевом километре автодороги «Ростов-Волгодонск». По предварительным данным, 49-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» при повороте не убедилась в безопасности и совершила столкновение со встречным автомобилем «Лада Веста». За рулем второй «Лады» находился 57-летний мужчина.

«В результате аварии пострадали водитель „Лада Веста“ и его пассажирка 57-летняя женщина, а также 50-летний пассажир „Лада Калины“. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.

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