Иск о банкротстве донской кондитерской фабрики оставили без движения

Компания хотела вступить в дело о банкротстве фабрики по заявлению кредитора, предпринимателя Артура Петросьянца. Однако заявителем не была оплачена госпошлина.
«Заявление „Ювенты“ к должнику оставлено без движения. Компании предложили до 22 мая устранить недочеты», — сказано в сообщении.
Напомним, что фабрика «Мишкино» остановила работу. Убыток компании за 2017 год составила 600 миллионов рублей.
Согласно открытым данным, «Ювента» занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества.