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Иск о банкротстве донской кондитерской фабрики оставили без движения

5 мая 2019, 09:16
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения иск компании «Ювента» с требованием признать банкротом «Кондитерскую фабрику «Мишкино», говорится в документах суда.

Компания хотела вступить в дело о банкротстве фабрики по заявлению кредитора, предпринимателя Артура Петросьянца. Однако заявителем не была оплачена госпошлина.

«Заявление „Ювенты“ к должнику оставлено без движения. Компании предложили до 22 мая устранить недочеты», — сказано в сообщении.

Напомним, что фабрика «Мишкино» остановила работу. Убыток компании за 2017 год составила 600 миллионов рублей.

Согласно открытым данным, «Ювента» занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества.

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