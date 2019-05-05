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Posted 5 мая 2019, 17:50

Published 5 мая 2019, 17:50

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

Калачев из ФК «Ростов» впервые вышел на поле с ноября 2018 года

5 мая 2019, 17:50
Игрок футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачев впервые с ноября 2018 года принял участие в матче, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В воскресенье ростовчане играют с «Краснодаром» в рамках чемпионата России. На матч пришли более 34 тысяч зрителей.

«Калачев вышел на поле на 69-й минуте вместо Данила Глебова», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце 2018 года Калачеву в Германии провели плановую операцию. Ему частично почистили мениск и провели туннелизацию хряща. Позже у него случился рецидив.

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