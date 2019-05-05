Пациента с редким заболеванием почки прооперировали в Сочи

Пациент находился на стационарном лечение в больнице № 4 города Сочи с кардиологическим диагнозом. Внезапно мужчина почувствовал острую боль в боку и дежурный врач заподозрил редкое заболевание. Срочная дополнительная диагностика подтвердила подозрения, у пациента крупный тромб закупорил почечную артерию. В результате мужчина мог лишиться почки в течение 12 часов.