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Пациента с редким заболеванием почки прооперировали в Сочи

5 мая 2019, 09:28
Фото: minzdravkk.ru
В Сочи хирурги спасли пациента с инфарктом почки, сообщил минздрав Краснодарского края.

Заболевание относится с «хамелеонам», которым свойственна схожесть с клинической картиной и симптомами других распространенных диагнозов, и встречается крайне редко.

Пациент находился на стационарном лечение в больнице № 4 города Сочи с кардиологическим диагнозом. Внезапно мужчина почувствовал острую боль в боку и дежурный врач заподозрил редкое заболевание. Срочная дополнительная диагностика подтвердила подозрения, у пациента крупный тромб закупорил почечную артерию. В результате мужчина мог лишиться почки в течение 12 часов.

Операция проводили под видеоконтролем, через небольшой прокол в бедренной артерии. Пациенту провели ангиографию почечных артерий, после чего удалили тромб.

Уже через несколько дней контрольное обследования подтвердило успех проведенной операции и пациента выписали домой.

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