Застройщик отеля Hyatt в Ростове проиграл суд на 5 млн руб

Иск передала компания «КРОК инкорпорейтед». Она заключила с ответчиком договор поставки оборудования автоматической телефонной станции. Его стоимость составила 10,1 миллиона рублей.
Согласно контракту, ответчик должен был принять и оплатить оборудование. Он делал авансовый платеж на 5 миллионов рублей.
«Истец купил оборудование и подготовил к поставке. Однако ответчик отказался его принять, после чего и последовал иск в суд», — говорится в документах.
«КРОК инкорпорейтед» несколько раз направлял требования к «МКЦ-РосЕвроДевелопмент» принять товар, но этого не произошло. Суд обязал ответчика принять товар и взыскал с него более 5 миллионов рублей долга.
«МКЦ-РосЕвроДевелопмент» является застройщиком отеля Hyatt в Ростове-на-Дону. Его хотели построить к ЧМ по футболу, но из-за финансовых проблем и удорожания проекта почти в два раза, стройку приостановили.
ЗАО «КРОК инкорпорейтед» — российский системный интегратор, одна из десяти крупнейших ИТ-компаний России.