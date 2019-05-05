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Застройщик отеля Hyatt в Ростове проиграл суд на 5 млн руб

5 мая 2019, 11:09
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать более пяти миллионов рублей с компании «МКЦ-РосЕвроДевелопмент», сообщается в документах суда.

Иск передала компания «КРОК инкорпорейтед». Она заключила с ответчиком договор поставки оборудования автоматической телефонной станции. Его стоимость составила 10,1 миллиона рублей.

Согласно контракту, ответчик должен был принять и оплатить оборудование. Он делал авансовый платеж на 5 миллионов рублей.

«Истец купил оборудование и подготовил к поставке. Однако ответчик отказался его принять, после чего и последовал иск в суд», — говорится в документах.

«КРОК инкорпорейтед» несколько раз направлял требования к «МКЦ-РосЕвроДевелопмент» принять товар, но этого не произошло. Суд обязал ответчика принять товар и взыскал с него более 5 миллионов рублей долга.

«МКЦ-РосЕвроДевелопмент» является застройщиком отеля Hyatt в Ростове-на-Дону. Его хотели построить к ЧМ по футболу, но из-за финансовых проблем и удорожания проекта почти в два раза, стройку приостановили.

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» — российский системный интегратор, одна из десяти крупнейших ИТ-компаний России.

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