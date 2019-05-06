Boeing свыше года умалчивала о проблемах в 737 MAX

Газета «Известия» пишет, что компания лишь по факту крушения Boeing 737 MAX в октябре 2018 года частично объяснила заказчикам и летчикам суть проблемы, а в результате трагедии в Эфиопии раскрыла некоторые детали.
Отмечается, что 10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, среди которых три россиянина. Вместе с тем, в мире была запрещена эксплуатация авиалайнера этой модификации. Министерство транспорта США решило создать специальную комиссию, которая проверит процесс сертификации самолетов данной серии.