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Два Bentley приобрели жители Ростовской области в 2019 году

6 мая 2019, 09:49
Фото: Jason Lawrence/CC BY 2.0 / flickr.com
По итогам первого квартала 2019 года Ростовская область вошла в число регионов, где были реализованы автомобили люксового бренда Bentley, сообщает агентство «Автостат».

Так, за первые три месяца 2019 года в Ростовской области было поставлено на учет два автомобиля Bentley.

Всего за указанный период в России было продано 59 таких машин. Продажи Bentley в РФ выросли на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

При этом более 61% продаж авто британской марки приходится на Москву, где было реализовано 36 машин Bentley. Жители Санкт-Петербурга приобрели пять таких автомобилей, в Свердловской области и Краснодарском крае было зарегистрировано по четыре единицы, еще две машины — в Московской области и по одной — в Татарстане, Самарской области и Пермском, Ставропольском, Алтайском и Красноярском краях.

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