Два Bentley приобрели жители Ростовской области в 2019 году

При этом более 61% продаж авто британской марки приходится на Москву, где было реализовано 36 машин Bentley. Жители Санкт-Петербурга приобрели пять таких автомобилей, в Свердловской области и Краснодарском крае было зарегистрировано по четыре единицы, еще две машины — в Московской области и по одной — в Татарстане, Самарской области и Пермском, Ставропольском, Алтайском и Красноярском краях.