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Двое ростовчан получили награды Дельфийских игр по защите данных

6 мая 2019, 14:19
Фото: donland.ru
Два юных жителя Ростовской области получили награды Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России в конкурсе лучших проектов по защите персональных данных, говорится в сообщении регионального правительства.

В конкурсе приняли участие 18 проектов. Так, ростовчанин Никита Кудинов занял второе место со своей образовательной программой на базе Молодежной палаты. Он разработал программу «Зрение 2.0», позволяющую с помощью мобильного устройства получить краткий курс обращения с персональными данными.

«Кроме того, за высокий потенциал представленного проекта специальный диплом получил еще один житель Дона Владислав Кухтинов. По итогам конкурса проекты победителей будут рекомендованы для реализации на площадке Молодежных палат в федеральных округах в рамках информационно-публичных мероприятий для несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

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