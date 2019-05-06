Двое ростовчан получили награды Дельфийских игр по защите данных

«Кроме того, за высокий потенциал представленного проекта специальный диплом получил еще один житель Дона Владислав Кухтинов. По итогам конкурса проекты победителей будут рекомендованы для реализации на площадке Молодежных палат в федеральных округах в рамках информационно-публичных мероприятий для несовершеннолетних», — сказано в сообщении.