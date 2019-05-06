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Израиль и Палестина согласились прервать военные действия
6 мая 2019, 11:29
Фото: mil.ru
Египет выступил в качестве посредника в процедуре подписания соглашения о прекращении военных действий между Израилем и Палестиной.
Соглашение вступит в силу уже в понедельник ночью. Об этом 6 мая сообщило агентство
RNS.
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