Лесной фонд Ростовской области вырос почти на 8%

По сравнению с ранее действующим лесным планом, общая площадь лесного фонда Ростовской области увеличилась больше чем на 26 тысяч гектаров или 7,8%
Это произошло, в том числе, благодаря приемке в лесной фонд сельских лесов, на которые отсутствовали материалы лесоустройства. При этом площадь лесов, покрытых лесной растительностью, увеличилась на 11%, почти на 19% выросла площадь несомкнувшихся лесных культур.
Также известно, что на 57% сократилась площадь гарей и погибших лесных насаждений.
«Новый документ разработан филиалом ФБУ ВНИИЛМ „Южно-европейская НИЛОС“, он прошел все необходимые согласования, в том числе в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Планируется, что в результате реализации плана к 2028 году лесистость на Дону увеличится почти на 10 тысяч гектаров», — сказано в сообщении.