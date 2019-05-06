Лесной фонд Ростовской области вырос почти на 8%

«Новый документ разработан филиалом ФБУ ВНИИЛМ „Южно-европейская НИЛОС“, он прошел все необходимые согласования, в том числе в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Планируется, что в результате реализации плана к 2028 году лесистость на Дону увеличится почти на 10 тысяч гектаров», — сказано в сообщении.