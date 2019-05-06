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Лесной фонд Ростовской области вырос почти на 8%

6 мая 2019, 19:09
Фото: pixabay.com
Губернатор области Василий Голубев утвердил лесной план Ростовской области на 2019–2028 годы, говорится в сообщении регионального правительства.

По сравнению с ранее действующим лесным планом, общая площадь лесного фонда Ростовской области увеличилась больше чем на 26 тысяч гектаров или 7,8%

Это произошло, в том числе, благодаря приемке в лесной фонд сельских лесов, на которые отсутствовали материалы лесоустройства. При этом площадь лесов, покрытых лесной растительностью, увеличилась на 11%, почти на 19% выросла площадь несомкнувшихся лесных культур.

Также известно, что на 57% сократилась площадь гарей и погибших лесных насаждений.

«Новый документ разработан филиалом ФБУ ВНИИЛМ „Южно-европейская НИЛОС“, он прошел все необходимые согласования, в том числе в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Планируется, что в результате реализации плана к 2028 году лесистость на Дону увеличится почти на 10 тысяч гектаров», — сказано в сообщении.

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#Новости#Экономика
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