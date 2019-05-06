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На аренду машин для депутатов в Ростовской области направят 6 млн руб

6 мая 2019, 18:16
Фото: pixabay.com
Правительство Ростовской области планирует направить шесть миллионов рублей на оплату автотранспортных услуг в целях обеспечения деятельности депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва, следует из документов на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, потенциальному подрядчику необходимо будет предоставить 13 легковых автомобилей мощностью не меньше 180 лошадиных сил. Машины должны быть оснащены системами обогрева и кондиционирования, а также усилителем руля и подушками безопасности. На каждый из автомобилей должен быть оформлен полис обязательного страхования автогражданской ответственности.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 16 мая, а победителя определят 20 мая 2019 года. Денежные средства выделены из бюджета области.

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