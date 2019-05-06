На аренду машин для депутатов в Ростовской области направят 6 млн руб

Согласно условиям контракта, потенциальному подрядчику необходимо будет предоставить 13 легковых автомобилей мощностью не меньше 180 лошадиных сил. Машины должны быть оснащены системами обогрева и кондиционирования, а также усилителем руля и подушками безопасности. На каждый из автомобилей должен быть оформлен полис обязательного страхования автогражданской ответственности.