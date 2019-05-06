Огромная свалка образовалась в Ростове на левом берегу Дона

Как написала выложившая фотографии жительница Ростова, мусорные горы образовались рядом с лодочной станцией.
«Ну как можно так относиться к городу, природе, это же наш дом», — написала горожанка.
Один из пользователей возразил, что причиной образования свалки стало отсутствие мусорных баков, но остальные с ним не согласились.
«Дело не в жбанах, а в людях. Раньше люди если вышли на природу, все за собой в мешочек брали — и пошли. А сейчас жалуются „Ой с мешком мусора идти“…», — писали комментаторы.