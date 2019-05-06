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Огромная свалка образовалась в Ростове на левом берегу Дона

6 мая 2019, 09:34
Фото: vk.com/rostovnadonu
Огромная свалка бытового мусора образовалась на берегу Дона в Александровке в Ростове-на-Дону, сообщили очевидцы в городском паблике.

Как написала выложившая фотографии жительница Ростова, мусорные горы образовались рядом с лодочной станцией.

«Ну как можно так относиться к городу, природе, это же наш дом», — написала горожанка.

Один из пользователей возразил, что причиной образования свалки стало отсутствие мусорных баков, но остальные с ним не согласились.

«Дело не в жбанах, а в людях. Раньше люди если вышли на природу, все за собой в мешочек брали — и пошли. А сейчас жалуются „Ой с мешком мусора идти“…», — писали комментаторы.

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