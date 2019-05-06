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Показательные полеты самолета-амфибии Бе-200 ЧС пройдут в Таганроге

6 мая 2019, 12:02
Фото: wikimedia.org
В Таганроге 18 мая пройдут показательные полеты самолета-амфибии Бе-200 ЧС, сообщила пресс-служба ТАНТК имени Г. М. Бериева.

Показательный полет пройдет в рамках дня открытых дверей таганрогского завода.

Кроме того, на мероприятие ожидают прилет самолетов Су-30СМ из авиационной группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил РФ «Русские Витязи», один из которых вытсупит перед зрителями.

Также пришедшие смогут увидеть статическую стоянку авиатехники, посетить елизаветинский парк с макетом «императорской беседки», поучаствовать в экскурсиях по конструкторскому бюро и производственно-учебному комплексу.

Для детей организуют игры, аттракционы и полевую кухню.

Мероприятие будет проходить на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с 10.00 до 14.00 мск.

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