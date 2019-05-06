Показательные полеты самолета-амфибии Бе-200 ЧС пройдут в Таганроге

Показательный полет пройдет в рамках дня открытых дверей таганрогского завода.
Кроме того, на мероприятие ожидают прилет самолетов Су-30СМ из авиационной группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил РФ «Русские Витязи», один из которых вытсупит перед зрителями.
Также пришедшие смогут увидеть статическую стоянку авиатехники, посетить елизаветинский парк с макетом «императорской беседки», поучаствовать в экскурсиях по конструкторскому бюро и производственно-учебному комплексу.
Для детей организуют игры, аттракционы и полевую кухню.
Мероприятие будет проходить на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с 10.00 до 14.00 мск.