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Таганрогу выделят около 200 млн рублей на ремонт трамвайных путей

6 мая 2019, 18:43
Фото: pixabay.com
Власти выделят Таганрогу на ремонт трамвайных путей около 200 миллионов рублей, работы планируется начать в этом году, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время прямого эфира одного из местных телеканалов.

Ранее стало известно, что на обновление трамвайных путей Новочеркасска выделили 54 миллиона рублей.

«Работы по ремонту будут осуществляться в два этапа: во время первого город получит 56 миллионов рублей, на реализацию второго будет выделено больше 130 миллионов рублей. Завершить проектирование и начать работы планируется уже в этом году, а к основному этапу работ приступят, скорее всего, в 2020 году», — сообщил Голубев.

По его словам, это даст возможность приобретать новый электротранспорт для Таганрога.

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