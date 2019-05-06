Таганрогу выделят около 200 млн рублей на ремонт трамвайных путей

«Работы по ремонту будут осуществляться в два этапа: во время первого город получит 56 миллионов рублей, на реализацию второго будет выделено больше 130 миллионов рублей. Завершить проектирование и начать работы планируется уже в этом году, а к основному этапу работ приступят, скорее всего, в 2020 году», — сообщил Голубев.