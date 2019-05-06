В Бурятии СКР проверит причину гибели двух горняков

Так, пишет газета «Известия», согласно имеющимся данным, третьего мая текущего года около полуночи в шахте одного из горнодобывающих предприятий были найдены тела двух проходчиков, тридцати и тридцати пяти лет. Они погибли при падении в восходящий канал с большой высоты.
Отмечается, что оба шахтера располагали существенным стажем работы. По предварительной информации, второго мая, заступив в ночную смену, они приступили к работе в горной выработке, в которой находились вдвоем. Спустя некоторое время коллеги заметили их отсутствие. В результате поисков тела шахтеров нашли в восходящем канале глубиной более сорока метров.
На данный момент сотрудниками следственных органов изучается документация по технике безопасности. Причины смерти шахтеров будут определены в ходе судебно-медицинского исследования.