В Бурятии СКР проверит причину гибели двух горняков

Так, пишет газета «Известия», согласно имеющимся данным, третьего мая текущего года около полуночи в шахте одного из горнодобывающих предприятий были найдены тела двух проходчиков, тридцати и тридцати пяти лет. Они погибли при падении в восходящий канал с большой высоты.