В офисах Промсвязьбанка можно получить Георгиевскую ленточку

Георгиевская лента как знак отличия была учреждена еще в 1769 году для поощрения храбрости, мужества и верности отечеству. А в советские годы в продолжение традиций была учреждена Гвардейская лента, использовавшаяся при оформлении нагрудного знака «Морская гвардия», а также на краснофлотских бескозырках. Сейчас лента является частью «Ордена Святого Георгия» — высшей военной наградой Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и высшие офицеры за проведение боевых операций при нападении внешнего противника.