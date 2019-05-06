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В праздники ростовчане могут получить перерасчет у регоператора в выходные

6 мая 2019, 13:19
Фото: bearfotos / freepik.com
Во время майских праздников главный офис регионального оператора на Соколова,84 работает по новому режиму.

Жители Ростова-на-Дону могут обратиться за перерасчётом размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в выходные дни с 11.00 до 15.00, а именно 11 и 12 мая. Так, 4 и 5 мая ростовчане чаще всего обращались по поводу оплаты услуги за вывоз ТКО и для внесения изменений по количеству проживающих лиц.

Юрлица и управляющие компании 11 и 12 мая могут подать заявки на вывоз ТКО.

Напомним, что заявки стоит подавать заблаговременно. Так, если вывоз мусора необходимо осуществить с 9 по 11 мая, то оставить заявку нужно не позже, чем 8 мая в 14.00.

Справка:

Для перерасчета жителям необходимо предоставитьзаявление с указанием фамилии, имени и отчества каждого отсутствующего потребителя, дня начала и окончания периода их временного отсутствия в жилом помещении, а также справку собственника с места жительства о фактическом проживании по иному адресу, платежные документы на оплату коммунальных услуг, квитанции об их оплате.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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