В праздники ростовчане могут получить перерасчет у регоператора в выходные

Жители Ростова-на-Дону могут обратиться за перерасчётом размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в выходные дни с 11.00 до 15.00, а именно 11 и 12 мая. Так, 4 и 5 мая ростовчане чаще всего обращались по поводу оплаты услуги за вывоз ТКО и для внесения изменений по количеству проживающих лиц.