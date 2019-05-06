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В Ростове к лету заработают камеры фотовидеофиксации на перекрестках

6 мая 2019, 14:50
Фото: pxhere.com
В Ростове из восьми комплексов фотовидеофиксации, установленных на перекрестках, только два работают без перебоев, сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

В понедельник, 6 мая, состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Ростовской области.

«В Ростове работают 108 комплексов систем фотовидеофиксации, и сейчас стоит большой вопрос по перекресткам. Из 8 комплексов, которые у нас должны работать, только два были запущены с самого начала, а вот по остальным до сих пор продолжается процесс наладки, настройки», - сообщил Иванов.

По его словам, в течение месяца проблема должна решиться. «Будет приведена в порядок «вафельная» разметка, дорожные знаки, и все эти комплексы заработают, что позволит обеспечить контроль движения на перекрестках, тем самым повысить скорость движения транспортных потоков», - подчеркнул министр.

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