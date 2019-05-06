В Ростове к лету заработают камеры фотовидеофиксации на перекрестках

«В Ростове работают 108 комплексов систем фотовидеофиксации, и сейчас стоит большой вопрос по перекресткам. Из 8 комплексов, которые у нас должны работать, только два были запущены с самого начала, а вот по остальным до сих пор продолжается процесс наладки, настройки», - сообщил Иванов.