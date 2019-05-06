В Ростове школьники расскажут историю партизан, написавших записку кровью

Как отметила Бурова, история началась, когда она проводила классный час. Ребята искали имена партизан, среди которых встретилось имя Евгения Репко. «Никто не знал, кто это, в том числе я. Мы нашли информацию о нем на сайте библиотеки, там было написано, что похоронен на Верхне-Гниловском кладбище», — сообщила учительница. По ее словам, после того, как информацию подтвердили в администрации, и сугробы растаяли, трое ребят и классная руководительница отправились к захоронению. «Могила была в плачевном состоянии. Памятник деформирован, покрыт ржавчиной. И мы на месте решили обратиться к остальному классу и сделать все возможное, чтобы его восстановить. Сняли короткий видеоролик», — рассказала Бурова.
Она сообщила, что 2 мая гранитные памятники установили Жене и его отцу: помощь оказал отец одной из школьниц лицея №1 (приемник школы № 59, в которой учился подросток), плюс в музее «Россия — моя история» проводили благотворительный концерт.
«За это время нам удалось выяснить, что три друга Евгений Репко, Николай Сырьянов и Виталий Козлов были партизанами, скрывали это от семей. Им было по 16 лет», — отметила учительница. По ее словам, у Вити на войне убили брата, и подростки пообещали за это отомстить и даже написали записку кровью (она сейчас хранится в архиве). «На заводе „Электроинструмент“ ребята вступили в бой вместе с разведчиками. Женя погиб, Витя был ранен, Коля остался цел. Витя потом написал записку семье Жени, где сообщил о его смерти», — пояснила Бурова. По ее словам, после войны Витя уехал на Урал, там он и умер. «Николай Иванович жив, ему 93 года, здоровье у него не очень хорошее. Его дочь пообещала предоставить нам фотографии и документы, которые у нее есть. Она нам позвонила в апреле», — добавила классная руководительница.
Учительница сообщила, что класс планирует издать книгу. «Причем мы включим туда не только то, что сами соберем, но и сведения от историка Владимира Афанасенко. Книгу проиллюстрируем рисунками школьников и отрывками из сочинений, размышлениями о том, когда исторические события становятся личными», — заключила руководительница.