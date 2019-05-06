В Ростове школьники расскажут историю партизан, написавших записку кровью

«За это время нам удалось выяснить, что три друга Евгений Репко, Николай Сырьянов и Виталий Козлов были партизанами, скрывали это от семей. Им было по 16 лет», — отметила учительница. ​ По ее словам, у Вити на войне убили брата, и подростки пообещали за это отомстить и даже написали записку кровью (она сейчас хранится в архиве). «На заводе „Электроинструмент“ ребята вступили в бой вместе с разведчиками. Женя погиб, Витя был ранен, Коля остался цел. Витя потом написал записку семье Жени, где сообщил о его смерти», — пояснила Бурова. По ее словам, после войны Витя уехал на Урал, там он и умер. «Николай Иванович жив, ему 93 года, здоровье у него не очень хорошее. Его дочь пообещала предоставить нам фотографии и документы, которые у нее есть. Она нам позвонила в апреле», — добавила классная руководительница.