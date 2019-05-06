Власти введут для муниципалитетов Дона дисциплинарную ответственность

На расширенном заседании правительства губернатор Ростовской области Василий Голубев поинтересовался у министра финансов, какие на сегодняшний день прорабатываются решения по поддержке муниципалитетов.
«Первое, что вам известно, это подходы к подписанию соглашений, которые будут действовать в 2019 году. Несколько послаблений, конечно, есть. Мы действуем точно так же, как и федерация подходит к подписанию соглашений с субъектами. Например, вместо того, чтобы применять штрафы в том виде, в котором они применялись до 1 января текущего года, будут вводиться меры дисциплинарного взыскания», — сообщила Федотова.
По ее словам, эта мера будет действеннее. Как отметил губернатор, «будем карать не только рублем, но и кнутом».
«Неизвестно раньше было, с кого сколько сняли, на сколько оштрафовали, а теперь будут адреса, фамилии и все данные тех людей, которые должны следить за выполнением муниципалитетом обязательств, которые они сами на себя взяли. Это касается показателей по собираемости доходов, также дисциплинарные взыскания будут применяться за то, что не проводится оценка эффективности налоговых льгот, которые установлены на местном уровне и за то, что заработная плата финансируется по остаточному принципу», — подчеркнула Федотова.