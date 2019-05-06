Власти введут для муниципалитетов Дона дисциплинарную ответственность

«Неизвестно раньше было, с кого сколько сняли, на сколько оштрафовали, а теперь будут адреса, фамилии и все данные тех людей, которые должны следить за выполнением муниципалитетом обязательств, которые они сами на себя взяли. Это касается показателей по собираемости доходов, также дисциплинарные взыскания будут применяться за то, что не проводится оценка эффективности налоговых льгот, которые установлены на местном уровне и за то, что заработная плата финансируется по остаточному принципу», — подчеркнула Федотова.