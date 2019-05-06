ВВС США задействовали лазер для перехвата ракет

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющимся данным, ВВС США провели испытания на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико 23 апреля.
Указанный комплекс был создан в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), предусматривающей создание к 2020 году лазерного оружия для истребителей. При этом, рассчитывается, что лазерная система сможет повысить живучесть военных самолетов, эффективно поражая выпущенные по самолету ракеты класса «воздух–воздух» и «земля–воздух».
Отмечается, что других подробностей испытания нет, однако известно, что ракеты были успешно сбиты.