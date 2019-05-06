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ВВС США задействовали лазер для перехвата ракет

6 мая 2019, 11:59
Фото: pxhere.com
Американские военные использовали прототип лазерной установки для того, чтобы уничтожить несколько ракет воздушного старта.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющимся данным, ВВС США провели испытания на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико 23 апреля.

Указанный комплекс был создан в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), предусматривающей создание к 2020 году лазерного оружия для истребителей. При этом, рассчитывается, что лазерная система сможет повысить живучесть военных самолетов, эффективно поражая выпущенные по самолету ракеты класса «воздух–воздух» и «земля–воздух».

Отмечается, что других подробностей испытания нет, однако известно, что ракеты были успешно сбиты.

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