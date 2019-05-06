ВВС США задействовали лазер для перехвата ракет

Указанный комплекс был создан в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), предусматривающей создание к 2020 году лазерного оружия для истребителей. При этом, рассчитывается, что лазерная система сможет повысить живучесть военных самолетов, эффективно поражая выпущенные по самолету ракеты класса «воздух–воздух» и «земля–воздух».