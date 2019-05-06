Знамя Победы получила воссозданная 150-я дивизия в Ростовской области

150-й Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию ЮВО воссоздали в 2016 году. Свое наименование дивизия получила в 1944 году за освобождение поселка Идрица в Псковская области, в котором располагался стратегически важный объект.