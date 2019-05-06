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Знамя Победы получила воссозданная 150-я дивизия в Ростовской области

6 мая 2019, 13:41
Фото: mil.ru
Копию Знамени Победы получила воссозданная 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова II степени мотострелковая дивизия, дислоцирующаяся в Ростовской области, сообщил пресс-центр ЮВО.

Церемония вручения прошла в рамках мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Великой Победы и 101-й годовщины образования Южного военного округа. Также награды получили отличившиеся военнослужащие ЮВО.

Завершило мероприятие выступление ансамбля песни и пляски округа.

150-й Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию ЮВО воссоздали в 2016 году. Свое наименование дивизия получила в 1944 году за освобождение поселка Идрица в Псковская области, в котором располагался стратегически важный объект.

Орден Кутузова II степени дивизия получила за тяжелый ночной бой, соединение участвовало в освобождении Польши - в Варшавско-Познанской и Висло-Одерской операциях. В мировую историю дивизия вошла как передовая ударная сила Берлинской операции в апреле-мае 1945 года.

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