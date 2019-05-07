Алина Загитова возглавила международный рейтинг фигуристок

Газета «Известия» пишет, что россиянка практически на 1000 баллов опередила занявшую второе место фигуристку из Японии — Сатоко Мияхару. Тройку лидеров замыкает также россиянка — Евгения Медведева. Вместе с тем, в топ-10 вошли еще две фигуристки российских фигуристки — Станислава Константинова (9-е место) и Софья Самодурова (10-е). Елизавета Туктамышева заняла на 13-ю позицию.