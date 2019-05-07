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Алина Загитова возглавила международный рейтинг фигуристок

7 мая 2019, 11:08
Фото: ru.wikipedia.org
Российская фигуристка, действующая чемпионка мира Алина Загитова заняла первую позицию в рейтинге женского одиночного катания. Об этом свидетельствуют данные Международного союза конькобежцев (ISU).

Газета «Известия» пишет, что россиянка практически на 1000 баллов опередила занявшую второе место фигуристку из Японии — Сатоко Мияхару. Тройку лидеров замыкает также россиянка — Евгения Медведева. Вместе с тем, в топ-10 вошли еще две фигуристки российских фигуристки — Станислава Константинова (9-е место) и Софья Самодурова (10-е). Елизавета Туктамышева заняла на 13-ю позицию.

Отмечается, что в мужском одиночном катании возглавляет рейтинг действующий чемпион мира из США — Натан Чен. Среди россиян третье место занял Михаил Коляда.

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