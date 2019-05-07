Дополнительный общественный транспорт выпустят в Ростове 9 мая

Posted 7 мая 2019, 15:50
Published 7 мая 2019, 15:50
Modified 1 октября, 14:45
Updated 1 октября, 14:45
После завершения праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, к 22:00 на линии выйдут дополнительные автобусы. Речь идет, в частности, о маршрутах №1, 2а, 33, 35, 47, 49-МТ, 58, 65, 77, 78, 90, 92, 92а и 99. Они будут забирать пассажиров на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Большая Садовая.
Также ростовчане смогут уехать с площади Карла Маркса на автобусах №3, 3а, 7, 18, 19, 54, 66-МТ, 70, 80, 80-МТ, 2, 22. Еще один пункт для посадки пассажиров будет организован на пересечении Театрального проспекта и улицы Красноармейской, там можно будет сесть на автобусы №40-МТ, 52, 55, 67, 67а, 98, 98-МТ, 5.
Автобусы № 4, 5, 6, 6а, 16, 22, 26, 34, 34а, 42, 45, 49, 51, 60, 60а, 61, 71, 83, а также трамвай № 7 будут следовать от Центрального рынка. С улицы Горького жители города смогут уехать на трамвае №10.
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