Дополнительный общественный транспорт выпустят в Ростове 9 мая

Также ростовчане смогут уехать с площади Карла Маркса на автобусах №3, 3а, 7, 18, 19, 54, 66-МТ, 70, 80, 80-МТ, 2, 22. Еще один пункт для посадки пассажиров будет организован на пересечении Театрального проспекта и улицы Красноармейской, там можно будет сесть на автобусы №40-МТ, 52, 55, 67, 67а, 98, 98-МТ, 5.