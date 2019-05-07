Два здания в центре Ростова огородили из-за упавшей штукатурки

Штукатурка со старинного здания по улице Большая Садовая, 50, упала несколько дней назад. Здание огородили специальной лентой, однако никаких ремонтных работ в настоящий момент не ведется. Также отчетливо видно, в каком плачевном состоянии находятся балконы. В любой момент конструкция может рухнуть на пешеходную зону.