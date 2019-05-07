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Два здания в центре Ростова огородили из-за упавшей штукатурки

7 мая 2019, 08:43
Фото: rostovgazeta.ru
Разрушаться стали здания в Ростове-на-Дону по улице Большая Садовая, № 50, а также Университет юстиции в переулке Соборный, объекты частично огородили, сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.

Штукатурка со старинного здания по улице Большая Садовая, 50, упала несколько дней назад. Здание огородили специальной лентой, однако никаких ремонтных работ в настоящий момент не ведется. Также отчетливо видно, в каком плачевном состоянии находятся балконы. В любой момент конструкция может рухнуть на пешеходную зону.

«Это здание выкупил собственник, но реставрацией никто не собирается заниматься. Первые этажи сдаются коммерческим организациям за баснословные деньги, но ремонтировать это красивейшее здание никто не собирается», — отметил председатель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин.

Разрушается еще одно здание — Университет юстиции в переулке Соборный, объект также огорожен специальной лентой. Между тем, это проходное место, где вечерами гуля толпы людей.

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