rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Итальянский посол надеется на снятие санкций с России

7 мая 2019, 11:12
Фото: pxhere.com
Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано заявил о том, что Рим надеется на временный характер обоюдных санкций России и Евросоюза, а также на то, что санкции в скором времени будут сняты.

Газета «Известия» пишет, что со слов Терраччано, эти временные меры скоро останутся в прошлом, а продолжительность их действия обусловлена быстротой имплементации Минских соглашений. Кроме того, он убежден, что санкции и их последствия для экономики не могут выступать новой нормой в отношениях России и Запада, поэтому необходимо снова озвучивать позицию на всех международных площадках.

Посол также акцентировал внимание на том, что за последние пять лет ни одна из итальянских компаний не ушла из России. Так, в 2018 году непосредственные итальянские инвестиции в Россию преодолели планку в $4 млрд, однако, присутствие Италии здесь располагает перспективами для дальнейшего роста.

#Новости#Политика
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00