Итальянский посол надеется на снятие санкций с России

Газета «Известия» пишет, что со слов Терраччано, эти временные меры скоро останутся в прошлом, а продолжительность их действия обусловлена быстротой имплементации Минских соглашений. Кроме того, он убежден, что санкции и их последствия для экономики не могут выступать новой нормой в отношениях России и Запада, поэтому необходимо снова озвучивать позицию на всех международных площадках.