Конкурс на реконструкцию аэродрома в Таганроге признан несостоявшимся

Причиной послужило отсутствие заявок. Итоги конкурса должны были подвести 15 мая, заявки от потенциальных подрядчиков принимались с 30 апреля. Максимальная стоимость контракта составляла 559,3 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен был завершить работы до конца 2020 года. Проект реконструкции предусматривает монтаж в здании контрольно-диспетчерского пункта (КДП), инженерных систем и внутреннюю отделку помещений, строительство наружных сетей инженерной инфраструктуры, внутриплощадочных дорог, поставка и монтаж объектов радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, пуско-наладочные работы, демонтаж существующего здания КДП.