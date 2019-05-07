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Конкурс на реконструкцию аэродрома в Таганроге признан несостоявшимся

7 мая 2019, 09:04
Фото: katemangostar / freepik.com
Организатор конкурса ФГУП «Авиакомплект» признал несостоявшимся конкурс на право проведения реконструкции аэродромной базы Таганрог «Южный», говорится в документах на порталек госзакупок.

Причиной послужило отсутствие заявок. Итоги конкурса должны были подвести 15 мая, заявки от потенциальных подрядчиков принимались с 30 апреля. Максимальная стоимость контракта составляла 559,3 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен был завершить работы до конца 2020 года. Проект реконструкции предусматривает монтаж в здании контрольно-диспетчерского пункта (КДП), инженерных систем и внутреннюю отделку помещений, строительство наружных сетей инженерной инфраструктуры, внутриплощадочных дорог, поставка и монтаж объектов радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, пуско-наладочные работы, демонтаж существующего здания КДП.

Финансирование проекта планируется осуществлять в два этапа. В 2019 году будет выделено 516,67 миллиона рублей, в 2020 году — еще 42,36 миллиона.

Аэропорт «Южный» используется «Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Бериева», в качестве испытательной базы, а также является площадкой для работы гражданской авиации.

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