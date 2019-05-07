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Лига акселераторов создана в Ростовской области

7 мая 2019, 14:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области появилась Лига акселераторов, которая объединит организации по обучению и развитию предпринимателей, сообщает пресс-служба банка «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» и Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РАПП) заключили соглашение о создании в области Лиги акселераторов. Совместный проект будет обеспечивать информационную поддержку всем акселерационным программам, которые войдут в Лигу.

Стороны также договорились внедрять в регионе ведущие мировые практики в сфере бизнес-акселерации и сделать доступными финансовые инструменты банка для выпускников акселерационных программ.

«Мы рассчитываем, что все участники Лиги станут партнерами для решения одной общей задачи: развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательских инициатив», - заявил после подписания соглашения председатель правления банка «Центр-инвест» Сергей Смирнов.

По словам руководителя кредитной организации, акселератор «Центр-инвест» существует не столько как определенное место для обучения бизнесменов, сколько как функционал, доступный во всех местах присутствия банка. Обучение в этом акселераторе на сегодня прошли уже более 5 тысяч человек. Больше половины из новоиспеченных предпринимателей впоследствии смогли воспользоваться кредитными программами «Центр-инвеста».

Как отметила директор АНО «РРАПП» Яна Куринова, для некоммерческой организации важно не просто поддерживать предпринимателей, но и повышать их образовательный и профессиональный уровень.

«Именно требование к уровню образованности субъектов предпринимательства подтолкнуло нас к созданию Лиги акселераторов», - сказала Куринова.

Вступить в Лигу может любой акселератор, созданный по частной или государственной инициативе, работающий на территории Ростовской области. Для этого нужно подать заявку на сайте проекта acc.centrinvest.ru. Сейчас в регионе насчитывается свыше 40 различных акселерационных программ.

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