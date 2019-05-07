Лига акселераторов создана в Ростовской области

По словам руководителя кредитной организации, акселератор «Центр-инвест» существует не столько как определенное место для обучения бизнесменов, сколько как функционал, доступный во всех местах присутствия банка. Обучение в этом акселераторе на сегодня прошли уже более 5 тысяч человек. Больше половины из новоиспеченных предпринимателей впоследствии смогли воспользоваться кредитными программами «Центр-инвеста».