Лига акселераторов создана в Ростовской области

Банк «Центр-инвест» и Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РАПП) заключили соглашение о создании в области Лиги акселераторов. Совместный проект будет обеспечивать информационную поддержку всем акселерационным программам, которые войдут в Лигу.
Стороны также договорились внедрять в регионе ведущие мировые практики в сфере бизнес-акселерации и сделать доступными финансовые инструменты банка для выпускников акселерационных программ.
«Мы рассчитываем, что все участники Лиги станут партнерами для решения одной общей задачи: развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательских инициатив», - заявил после подписания соглашения председатель правления банка «Центр-инвест» Сергей Смирнов.
По словам руководителя кредитной организации, акселератор «Центр-инвест» существует не столько как определенное место для обучения бизнесменов, сколько как функционал, доступный во всех местах присутствия банка. Обучение в этом акселераторе на сегодня прошли уже более 5 тысяч человек. Больше половины из новоиспеченных предпринимателей впоследствии смогли воспользоваться кредитными программами «Центр-инвеста».
Как отметила директор АНО «РРАПП» Яна Куринова, для некоммерческой организации важно не просто поддерживать предпринимателей, но и повышать их образовательный и профессиональный уровень.
«Именно требование к уровню образованности субъектов предпринимательства подтолкнуло нас к созданию Лиги акселераторов», - сказала Куринова.
Вступить в Лигу может любой акселератор, созданный по частной или государственной инициативе, работающий на территории Ростовской области. Для этого нужно подать заявку на сайте проекта acc.centrinvest.ru. Сейчас в регионе насчитывается свыше 40 различных акселерационных программ.