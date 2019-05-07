На площадку конноспортивного комплекса в Ростове направят 10 млн руб

В срок, отведенный на подачу заявок от потенциальных подрядчиков, была подана только одна заявка, соответствующая требованиям, ростовской компании «Дормостпроект».
В связи с этим формально конкурс признан несостоявшимся. Но, вероятно, контракт будет заключен с единственным участником. Он предложил выполнить работы за 9,9 миллиона рублей.
Средства будут выделены из бюджета Ростовской области.
Напомним, на левом берегу реки Дон к 2025 году планируется создать спортивный кластер, благодаря которому 46 видов спорта будут обеспечены региональными центрами подготовки.
Разработку проектно-сметной документации для строительства конноспортивного комплекса планируется провести в 2019 году.