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На площадку конноспортивного комплекса в Ростове направят 10 млн руб

7 мая 2019, 10:06
Фото: picryl.com
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области проводит конкурс на проведение инженерной подготовки территории левобережной части Ростова-на-Дону под конноспортивный комплекс, говорится в документах на портале госзакупок.

В срок, отведенный на подачу заявок от потенциальных подрядчиков, была подана только одна заявка, соответствующая требованиям, ростовской компании «Дормостпроект».

В связи с этим формально конкурс признан несостоявшимся. Но, вероятно, контракт будет заключен с единственным участником. Он предложил выполнить работы за 9,9 миллиона рублей.

Средства будут выделены из бюджета Ростовской области.

Напомним, на левом берегу реки Дон к 2025 году планируется создать спортивный кластер, благодаря которому 46 видов спорта будут обеспечены региональными центрами подготовки.

Разработку проектно-сметной документации для строительства конноспортивного комплекса планируется провести в 2019 году.

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#Новости#Экономика
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