На стадионе «Ростов-Арена» сняли сцены для сериала о секретном отделе ФСБ

«Ростовский стадион стал местом действия детективного 16-серийного сериала „Под прицелом“. В кадр попали поле, спортивная зона, коридоры и зона VIP, съемки продолжались 15 часов», — рассказали в пресс-службе.
Известно, что в прокат сериал выйдет весной 2020 года. Это российская версия южнокорейского остросюжетного детектива «Hidden Identity». Главные роли в телефильме исполнят Павел Трубинер, Владимир Ильин, Илья Малаков и Игорь Скляр.
Напомним, что в конце апреля на стадионе «Ростов-Арена» выступил «Хор Турецкого». Ростов стал первым городом, принявшим программу музыкального коллектива под названием «Праздник весны».