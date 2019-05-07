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На стадионе «Ростов-Арена» сняли сцены для сериала о секретном отделе ФСБ

7 мая 2019, 09:41
Фото: Dave Shaver/CC BY 2.0 / flickr.com
Сериал «Под прицелом», в котором был задействован стадион «Ростов-Арена», покажут весной 2020 года, сообщили RostovGazeta в пресс-службе «Ростов-Арены».

«Ростовский стадион стал местом действия детективного 16-серийного сериала „Под прицелом“. В кадр попали поле, спортивная зона, коридоры и зона VIP, съемки продолжались 15 часов», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что в прокат сериал выйдет весной 2020 года. Это российская версия южнокорейского остросюжетного детектива «Hidden Identity». Главные роли в телефильме исполнят Павел Трубинер, Владимир Ильин, Илья Малаков и Игорь Скляр.

Напомним, что в конце апреля на стадионе «Ростов-Арена» выступил «Хор Турецкого». Ростов стал первым городом, принявшим программу музыкального коллектива под названием «Праздник весны».

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