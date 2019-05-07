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Огромная змея залезла под капот автомобиля на «Алмазе» в Ростове

7 мая 2019, 07:58
Фото: vk.com/rostovnadonu
Большую змею обнаружил под капотом своего автомобиля житель Ростова-на-Дону, сообщается в городском паблике.

Случай произошел на рынке «Алмаз», змея, видимо, залезла под капот погреться, где ее и обнаружил водитель.

Ростовчане организовали целую спасательную операцию, в итоге им удалось вытащить змею и поместить ее в мешок. После этого пресмыкающееся довезли до первой рощи и выпустили на свободу.

Пользователи поступок оценили, большинство сошлось во мнении, что не решились бы вытащить такую большую змею, если бы она забралась к ним в машину. При этом многие змею опознали и написали, что «это обычный желтобрюхий полоз, не ядовит».

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#Новости#Происшествия
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