Огромная змея залезла под капот автомобиля на «Алмазе» в Ростове

Случай произошел на рынке «Алмаз», змея, видимо, залезла под капот погреться, где ее и обнаружил водитель.
Ростовчане организовали целую спасательную операцию, в итоге им удалось вытащить змею и поместить ее в мешок. После этого пресмыкающееся довезли до первой рощи и выпустили на свободу.
Пользователи поступок оценили, большинство сошлось во мнении, что не решились бы вытащить такую большую змею, если бы она забралась к ним в машину. При этом многие змею опознали и написали, что «это обычный желтобрюхий полоз, не ядовит».