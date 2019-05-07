Около 1,5 тыс контрафактных Gucci и Nike обнаружили в ТЦ в Таганроге

Среди товаров с явными признаками фальсификата были одежда, обувь, сумки и игрушки, маркированные товарными знаками 40 известных мировых производителей, в том числе Gucci, Dolce& Gabbana, Adidas и Nike.
Всю продукцию изъяли, представителей правообладателей товарных знаков оповестили о выявленном факте, после чего приняли заявления о понесенном ущербе.
В итоге общая сумма ущерба превысила девять миллионов рублей.
Отмечается, что по выявленному факту возбудили уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака.