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Около 1,5 тыс контрафактных Gucci и Nike обнаружили в ТЦ в Таганроге

7 мая 2019, 10:01
Фото: yutu.customs.ru
В одном из торговых центров Таганрога обнаружили порядка 1,5 тысячи единиц контрафактных товаров известных брендов, сообщило ЮТУ.

Среди товаров с явными признаками фальсификата были одежда, обувь, сумки и игрушки, маркированные товарными знаками 40 известных мировых производителей, в том числе Gucci, Dolce& Gabbana, Adidas и Nike.

Всю продукцию изъяли, представителей правообладателей товарных знаков оповестили о выявленном факте, после чего приняли заявления о понесенном ущербе.

В итоге общая сумма ущерба превысила девять миллионов рублей.

Отмечается, что по выявленному факту возбудили уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака.

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